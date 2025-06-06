Reuters: Трамп и Маск попытаются сгладить противоречия по телефону 1 6.06.2025, 15:25

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Разговор состоится в эту пятницу.

Советники президента США Дональда Трампа договорились о телефонном разговоре с миллиардером Илоном Маском, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Официальный представитель Белого дома подтвердил, что разговор состоится в эту пятницу, но точное время не известно. Этот звонок может помочь сгладить напряженность после дня взаимных публичных выпадов, главным образом в социальных сетях, который ознаменовал резкий разрыв в их тесных отношениях.

Илон Маск, один из крупнейших спонсоров предвыборной кампании Трампа и бывший советник президента, резко раскритиковал налоговый и бюджетный законопроект Трампа, заявив, что он «увеличит дефицит бюджета». Маск написал в X (бывший Twitter): «Без меня Трамп проиграл бы выборы», напомнив о вложенных им почти 300 миллионах долларов в поддержку Трампа и других республиканцев.

В ответ Трамп заявил журналистам: «Я очень разочарован Маском. У нас были отличные отношения. Не знаю, возможно ли это вернуть». Также он написал в Truth Social: «Самый простой способ сэкономить миллиарды — прекратить все государственные субсидии и контракты для Илона».

После этого Маск ответил «Да» на пост в X, призывающий к импичменту Трампа — шагу, который маловероятен из-за доминирования республиканцев в Конгрессе. Позже Маск пригрозил свернуть программу SpaceX по запуску кораблей Dragon — единственных американских аппаратов, способных доставлять астронавтов на МКС, однако позднее смягчил свое заявление.

Политологи предупреждают, что затяжной конфликт может ослабить поддержку Трампа в Силиконовой долине и уменьшить финансовую помощь Маска, что помешает республиканцам сохранить места в Конгрессе на промежуточных выборах 2026 года.

Как отметил один из республиканских стратегов: «Меня беспокоит, если Маск решит не участвовать в выборах».

Илон Маск ранее написал: «В ноябре следующего года мы уволим всех политиков, которые предали американский народ».

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