Харьков пережил самую массированную атаку РФ с начала войны
- 7.06.2025, 8:25
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Погибли три человека, еще 17 ранены.
В ночь на субботу, 7 июня, российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил почти полсотни «Шахедов», а также ракеты и КАБы, прозвучало несколько десятков взрывов. Есть попадание в жилой дом, жертва и пострадавшие, среди них – двое детей, пишет «Обозреватель».
Об этом сообщали городской голова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов. В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа «Шахед» в гражданское предприятие, там возник мощный пожар, повреждено здание высшего учебного заведения и частный дом.
Также зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный дом в центре города. Там горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди.
Харьков пережил ночь ада: самая массированная с начала войны атака РФ унесла жизни 3 человек, еще 17 ранены. Фото и видео
Вследствие атаки РФ в Основянском районе есть пятеро пострадавших, среди них полуторамесячный младенец (согласно обнародованным позже данным Харьковской областной прокуратуры, ребенку 1,5 года). Впоследствии в ОВА сообщили, что количество пострадавших вследствие атаки вражескими дронами на Харьков возросло до семи человек.
Также под вражескими ударами оказался Киевский район города. По состоянию на 05:17 Синегубов сообщил, что там пострадали трое человек, среди них – девочка 14 лет.
В этом районе зафиксировано как минимум два прилета.
«В Киевском районе есть информация о двух попаданиях вражеских «шахедов»: один – в частный дом, другой – по территории высшего учебного заведения», – констатировал мэр Харькова.
Харьков пережил ночь ада: самая массированная с начала войны атака РФ унесла жизни 3 человек, еще 17 ранены. Фото и видео
Терехов также сообщил, что в результате удара войск РФ по частному дому в Киевском районе один человек получил ранения, еще один – погиб. По состоянию на 05:47 он озвучил новые данные: одна жертва и трое пострадавших.
В 05:55 начальник Харьковской ОГА сообщил, что количество пострадавших в результате дроновой атаки в Киевском районе снова возросло.
«Еще три человека получили ранения в Киевском районе во время дроновой атаки», – написал Синегубов.
До 6 часов утра, как предварительно подсчитали в городском ситуационном центре, по городу россияне нанесли удары 48-ю «шахедами», двумя ракетами и четырьмя КАБами. Всего в городе в на этот момент было известно, что погиб один человек, еще 13 (в том числе двое детей) пострадали.
Как рассказал начальник управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, массированная атака на Харьков продолжалась примерно с 03:30 до 05:00.
«Известно об использовании более 50 БпЛА типа «Герань-2», четыре управляемые авиационные бомбы и одна ракета, тип устанавливается. На местах работают прокуроры и следователи с целью установления всех последствий и пострадавших. По состоянию на сейчас за медицинской помощью обратились 10 человек, среди них – ребенок 1,5 года. К сожалению, один человек погиб. Продолжается ликвидация пожара. Под завалами находится еще одна женщина», – сказал Борисенко.
Он добавил, что это самая массированная атака на город с начала войны.
Около 06:30 в ГСЧС заявили, что женщина, жившая в квартире на 8 этаже, подавала признаки жизни – и спасатели смогли ее найти и деблокировать. Эту информацию подтвердил и Терехов.
В 06:19 Синегубов сообщил, что за помощью к медикам обратился еще один человек, поэтому общее количество пострадавших в результате атаки достигло 14 горожан.
По состоянию на 06:38 количество погибших возросло до двух (обе жертвы – из Киевского района), пострадавших – до 17 человек.
В 7:13 стало известно о третьей жертве. Как сообщил Терехов, еще один погибший в Основянском районе Харькова.
По данным городского головы Харькова, в результате террористического обстрела города зафиксировано повреждение по меньшей мере 18 многоэтажек (в трех из них повреждены конструкции) и 13 частных домов.