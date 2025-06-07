Зеленский резко ответил Трампу на заявление о войне 9 7.06.2025, 13:08

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Президент Украины напомнил о тактике РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг сравнение Дональда Трампа о том, Украина и Россия «ведут себя как дети».

«Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей», - отметил украинский лидер в интервью для ABC News, комментируя заявление Трампа.

Зеленский добавил, что это заявление Трампа свидетельствует о том, что глава Белого дома не понимает масштабов трагедии, которую переживает украинский народ. Зеленский описал «безграничную» боль украинского отца, который потерял жену и троих детей в результате ракетного удара.

«Он просто сказал: «Каждое утро, когда я просыпаюсь, я ищу свою семью - я ищу повсюду в квартире... Мне до сих пор кажется, что это был кошмар... плохой сон», - поделился Зеленский.

Трамп «не мог полностью почувствовать и понять эту боль», отметил президент Украины. Он напомнил, что 631 украинский ребенок погиб в войне.

«И дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не находится здесь, в стране, за тысячи миль километров, - они не могут полностью почувствовать и понять эту боль», - сказал он.

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