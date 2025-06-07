Ученые нашли новые виды среди известных древних людей 7.06.2025, 17:46

Paranthropus был не единой группой, а включал разные виды.

Ученые исследовали древние белки, сохранившиеся в зубной эмали окаменелостей, и обнаружили новые детали о загадочном Paranthropus robustus — родственнике древних людей. Оказалось, этот вид был куда разнообразнее, чем считалось раньше, и, возможно, включал несколько отдельных видов.

Результаты исследования опубликованы в издании Science.

ДНК древних гоминидов, живших в Африке больше 20 тысяч лет назад, почти не сохраняется. Поэтому ученые обратились к белкам — они «живут» дольше. Команда Палесы Мадупе проанализировала белки зубной эмали четырех особей P. robustus из пещеры Сварткранс в Южной Африке. Эти окаменелости датируются 1,8–2,2 млн лет назад.

Выяснилось, что белки у этих особей различаются на молекулярном уровне. Один из образцов сильно отличался от остальных — возможно, это был другой вид или крайняя форма изменчивости внутри P. robustus. Также анализ показал, что среди образцов есть и мужские, и женские особи, а значит, определять пол по размеру зубов ненадежно.

Эти данные подтверждают, что Paranthropus был не единой группой, а включал разные виды. Например, ранее предлагали выделять P. capensis.

Палеса Мадупе подчеркивает: палеоантропология долго оставалась наукой западных исследователей, а африканские ученые и местные сообщества оттеснялись на второй план. В этой работе участвовала большая команда африканских специалистов, и часть анализов проводилась в ЮАР. Авторы надеются, что будущие исследования станут более этичными и будут учитывать знания местных народов.

Этот метод позволяет изучать виды, для которых нет ДНК. Белковый анализ может перевернуть представления о древних гоминидах — например, показать, что мы недооценивали их разнообразие. Если Paranthropus действительно включал несколько видов, значит, эволюция человеческой линии была сложнее, чем мы думали.

Кроме того, работа поднимает важный вопрос о научной этике: исследования африканских окаменелостей должны включать местных ученых, а не оставаться монополией западных институтов.

Отметим, что белковый анализ — прогрессивно, но выборка мала: всего четыре образца. Чтобы уверенно говорить о новых видах, нужно изучить больше образцов. Также пока неясно, насколько точно белки отражают генетические различия.

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