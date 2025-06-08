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Трамп предупредил Маска об «очень серьезных последствиях»

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  • 8.06.2025, 9:53
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Трамп предупредил Маска об «очень серьезных последствиях»
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

В случае финасирования демократов.

Дональд Трамп резко раскритиковал Илона Маска, заявив, что тот столкнется с «очень серьезными последствиями», если решит финансировать Демократическую партию.

В телефонном интервью NBC News Трамп обвинил Маска в «неуважении к должности президента» и заявил, что их личные отношения, скорее всего, завершены.

Ранее на этой неделе Маск раскритиковал предложенный республиканцами бюджетный законопроект, а также опубликовал серию сообщений на X, включая удаленный пост с призывом к импичменту Трампа. В ответ экс-президент заявил, что финансирование демократов со стороны Маска может стать основанием для отмены государственных контрактов с компаниями Маска, включая SpaceX.

В публикациях на Truth Social Трамп заявил, что самая большая экономия бюджета - это прекращение федеральных субсидий для Илона. «Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал!» - написал он.

Трамп также отверг призывы к официальному расследованию бизнес-операций Маска, отметив, что пока не рассматривает такого шага. В то же время он оставил открытыми двери для дальнейших действий, сказав: «Мне бы позволили это сделать».

Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, заявил, что нападки Маска на президента были «ядерными» и могут сделать невозможным возвращение миллиардера в политический лагерь Трампа. Он также назвал критику законопроекта «огромной ошибкой» со стороны бизнесмена.

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Маск, который ранее оказывал значительную финансовую поддержку кампании Трампа, сейчас, кажется, отдаляется от республиканского лагеря. Трамп в ответ заявил, что Республиканская партия только укрепилась из-за этого конфликта, и выразил уверенность в одобрении законопроекта до 4 июля.

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