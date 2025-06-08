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В оккупированном Мелитополе вспыхнул пожар: горит предприятие «Гидромаш»

  • 8.06.2025, 12:22
В оккупированном Мелитополе вспыхнул пожар: горит предприятие «Гидромаш»

Российские оккупанты переоборудовали завод под военную инфраструктуру.

В оккупированном Мелитополе 8 июня произошёл масштабный пожар на территории завода «Гидромаш», который российские войска используют как ремонтную базу.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, пламя поднимается на десятки метров, а черные клубы дыма заволокли значительную часть города. Пожар стал настолько мощным, что его видно из большинства районов, включая окраины и центральную часть Мелитополя.

Причины пожара на данный момент выясняются, однако пресс-служба администрации Мелитополя сообщила, что возгорание произошло на одном из цехов предприятия.

Сейчас на месте пожара работают несколько пожарных расчетов, по улицам города передвигается спецтехника. Из-за плотного задымления был перекрыт мост на Новый Мелитополь, проходящий рядом с территорией завода.

Завод «Гидромаш» ранее использовался как гражданское предприятие по производству гидравлического оборудования и насосов для разных отраслей промышленности, однако, по некоторым данным, после начала полномасштабной войны российские оккупационные силы переоборудовали его под военную инфраструктуру.

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