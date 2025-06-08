Российские войска оказались в окружении в Курской области 12 8.06.2025, 17:57

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Это может обернутся большой катастрофой для РФ.

В штабе группировки войск РФ Север обсуждают план вывода 1 батальона 56 десантного полка с Теткино, что в Курской области России.

Как сообщает «Главред» со ссылкой на росСМИ, такое решение хотят принять из-за того, что у оккупантов нет ни сил, ни возможностей полноценно снабжать группировку в районе населенного пункта, или же деблокировать.

«План еще не утвердили, слишком высок риск потерь при выходе», - говорится в сообщении росСМИ.

Россияне опасаются, что попытка спасения оккупантов обернется большой катастрофой, ведь вывод из окружения войск иногда бывает сложнее, чем заход на позиции.

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