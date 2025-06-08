Папа Римский раскритиковал подъем ультраправых движений в мире 8.06.2025, 19:27

Понтифик призвал верующих преодолеть «исключающее мышление».

Папа Римский Лев XIV во время мессы раскритиковал подъем националистических политических движений, назвав их «неладными». При этом он не упомянул ни одной конкретной страны или политика, пишет Reuters.

«Нет места для предубеждений, для «зон безопасности», отделяющих нас от наших соседей, для исключительного мышления, которое, к сожалению, мы сейчас видим, как возникает также в политических националистических движениях», — сказал понтифик во время мессы на площади Святого Петра вместе с десятками тысяч людей.

Лев XIV призвал верующих преодолеть «исключающее мышление». По его словам, этот тип мышления, при котором люди склонны видеть мир в категориях «свой-чужой», «правильный-неправильный», «допустимый-неприемлемый» лежит в основе нарастающего по всему миру национализма. Понтифик подчеркнул, что церковь должна «открывать границы между народами» и «разрушать барьеры между классами и расами».

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