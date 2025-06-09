В Лондоне начались торговые переговоры между США и Китаем
- 9.06.2025, 12:49
После телефонного разговора Трампа и Си.
Высокопоставленные делегации Соединенных Штатов и Китая встретились в Лондоне в понедельник, чтобы укрепить хрупкое перемирие в торговом споре, который ранее вызвал серьезные потрясения в мировой экономике, пишет abcNews (перевод — сайт Charter97.org).
Китайскую сторону на переговорах возглавляет вице-премьер Хэ Лифэн, а американскую — министр торговли Ховард Лютник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. Встреча проходит на нераскрытой площадке в британской столице и, как ожидается, продлится не менее одного дня.
Переговоры в Лондоне стали продолжением диалога, начатого в Женеве в прошлом месяце, где стороны достигли временного соглашения о приостановке взаимных пошлин сроком на 90 дней. Эти пошлины, превышающие 100%, стали одним из главных факторов роста напряженности и вызвали опасения по поводу возможной глобальной рецессии.
Тем временем, между Вашингтоном и Пекином продолжается обострение разногласий в ряде чувствительных областей, включая передовые полупроводники, критически важные для искусственного интеллекта, поставки редкоземельных металлов, а также выдачу виз китайским студентам в американские университеты.
Накануне встречи, в четверг, президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в попытке стабилизировать отношения между странами. Уже на следующий день Трамп заявил в социальных сетях о предстоящих переговорах в Лондоне.
Британское правительство подтвердило, что предоставляет площадку и организационную поддержку, но не принимает участия в переговорах. В заявлении Лондона отмечается:
«Мы — нация, выступающая за свободную торговлю, и всегда подчеркивали, что торговые войны не выгодны никому. Мы приветствуем эти переговоры».