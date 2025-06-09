В Лондоне начались торговые переговоры между США и Китаем 9.06.2025, 12:49

После телефонного разговора Трампа и Си.

Высокопоставленные делегации Соединенных Штатов и Китая встретились в Лондоне в понедельник, чтобы укрепить хрупкое перемирие в торговом споре, который ранее вызвал серьезные потрясения в мировой экономике, пишет abcNews (перевод — сайт Charter97.org).

Китайскую сторону на переговорах возглавляет вице-премьер Хэ Лифэн, а американскую — министр торговли Ховард Лютник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. Встреча проходит на нераскрытой площадке в британской столице и, как ожидается, продлится не менее одного дня.

Переговоры в Лондоне стали продолжением диалога, начатого в Женеве в прошлом месяце, где стороны достигли временного соглашения о приостановке взаимных пошлин сроком на 90 дней. Эти пошлины, превышающие 100%, стали одним из главных факторов роста напряженности и вызвали опасения по поводу возможной глобальной рецессии.

Тем временем, между Вашингтоном и Пекином продолжается обострение разногласий в ряде чувствительных областей, включая передовые полупроводники, критически важные для искусственного интеллекта, поставки редкоземельных металлов, а также выдачу виз китайским студентам в американские университеты.

Накануне встречи, в четверг, президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в попытке стабилизировать отношения между странами. Уже на следующий день Трамп заявил в социальных сетях о предстоящих переговорах в Лондоне.

Британское правительство подтвердило, что предоставляет площадку и организационную поддержку, но не принимает участия в переговорах. В заявлении Лондона отмечается:

«Мы — нация, выступающая за свободную торговлю, и всегда подчеркивали, что торговые войны не выгодны никому. Мы приветствуем эти переговоры».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com