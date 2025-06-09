В Гродно из-за сильных дождей затопило квартиры на девяти этажах

В Гродно из-за сильных дождей затопило квартиры на девяти этажах1
- 9.06.2025, 13:32
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Вода дошла с девятого до первого этажа.
Сильные ливни, которые шли в Гродно в конце прошлой недели, затопили не только улицы. В микрорайоне Девятовка в одном из домов залило квартиры — вода дошла с девятого до первого этажа. В потопе жители винят некачественный водоотвод, установленный местным ЖЭСом, пишет Hrodna.life.
Инцидент случился в доме по улице Дзержинского, 135: сорвалась некачественно установленная ливневка. Вода залила пол в квартире на девятом этаже на несколько сантиметров, а потом дошла до первого этажа.
На помощь пришли соседи — помогали вычерпывать воду. В произошедшем семья из квартиры на девятом этаже винит ЖЭС № 13, который обслуживает их дом. По словам горожан, коммунальщики установили некачественную ливневку на крыше «из того, что было под рукой».
«Если бы сделали как надо, такого бы не случилось», — поделилась в TikTok хозяйка квартиры.
В комментариях одни пользователи считают, что ничего страшного не произошло — квартира застрахована и все потери покроет страховая компания. Другие гродненцы уверены, что рассчитывать на компенсацию не стоит.
Пользователь под ником vikkivit рассказал, как их семье удалось добиться компенсации без застрахованной квартиры.
«Мы судились. У нас на многое были чеки, брали заключение у мастеров, что невозможно переклеить одну полосу обоев и переложить пять досок ламината отдельно. Полгода мучились, но деньги выбили — заказывали независимую экспертизу. Компенсации добились только мы и соседняя квартира, хотя залило четыре квартиры и ущерб у всех был большой».
Кто несет ответственность за потоп?
Когда квартира страдает не по вине собственников, а в результате неисправности инженерных систем, ответственность несут:
— организации, которые занимаются эксплуатацией жилищного фонда;
— организации, которые предоставляют услуги ЖКХ;
— организации, которые проводили работы по замене или ремонту инженерных элементов (в период действия гарантийного срока).
Гродненцам нужно выяснить, кто управляет их домом — жилищный кооператив или товарищество собственников. Также дом может управляться уполномоченным лицом, назначенным исполкомом — узнать организацию можно в местном исполкоме.
После гродненцы могут предъявить свои требования ответственной организации.
Как доказать вину ЖЭСа?
При этом необходимо зафиксировать случившееся — вызвать сотрудников ЖЭСа, которые составят акт обследования квартиры. Также юристы советуют сфотографировать повреждения.
Письменная претензия направляется в ЖЭС. В заявлении важно указать срок, в течение которого проблема должна быть устранена. Если потоп произошел по вине ЖЭСа, именно эта организация должна компенсировать гродненцам ущерб.
Если виновное лицо или организация отказываются нести ответственность за потоп — нужно обращаться в суд.