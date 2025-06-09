«Золотой купол» Трампа может вывести США на новый уровень 9.06.2025, 14:45

Теперь дело — за бюджетом.

Пять лет спустя после создания Космические войска США все еще борются за признание, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Генерал Майкл Гетлейн, недавно назначенный президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя проекта «Золотой купол» («Golden Dome») — космического противоракетного щита, заявил, что многие даже не знают, что такие войска существуют. Тем не менее в условиях роста угроз со стороны Китая и России космос больше не является «спокойной зоной».

Проект «Золотой купол» может стать шансом Космических войск США выйти из тени. По оценке Бюджетного управления Конгресса США, создание системы космических перехватчиков может обойтись в $542 млрд и 20 лет. Трамп назвал Гетлейна «очень талантливым человеком» и вновь напомнил, что именно он основал эту военную ветвь.

Однако, несмотря на растущую угрозу, новая бюджетная заявка предполагает снижение финансирования Космических войск с $29,6 млрд до $26,3 млрд. Генерал Чанс Зальцман отметил, что ограниченные бюджеты сдерживают развитие ключевых функций — от спутникового слежения до систем GPS. Сенатор Ангус Кинг и конгрессмен-республиканец Майк Роджерс выразили обеспокоенность недостаточным финансированием.

Тем временем апрельский доклад Космических войск подтверждает их цель сделать космос главным полем боя, что вызывает тревогу у экспертов, опасающихся начала новой космической гонки вооружений.

Компании вроде SpaceX, Northrop Grumman и стартап True Anomaly рассчитывают на новые контракты. США готовятся к войнам за пределами Земли. Теперь дело — за бюджетом.

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