Atlantic Council: Миру нужна коалиция против «теневого флота» 9.06.2025, 15:23

иллюстративное фото

Появится ли «морская элитная лига»?

Мировой морской порядок, сформированный за последние десятилетия, оказался под угрозой из-за роста «теневого флота» — сети судов, действующих вне международных норм, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Такие суда, как правило, ходят под флагами подходящих стран и намеренно избегают захода в западные порты, что позволяет им регулярно обходить экологические нормы и представлять серьезную угрозу морской безопасности.

Одним из ярких примеров стала катастрофа танкера «Pablo» у берегов Малайзии в мае 2023 года, повлекшая за собой разлив нефти. Несмотря на очевидное нарушение норм международного морского права, Международная морская организация (IMO) не смогла обеспечить соблюдение этих норм со судами, находящихся вне ее юрисдикции.

Эксперты отмечают, что «теневой флот» не только несет угрозу окружающей среде, но и подрывает страховую систему морских перевозок (P&I клубы), используя фиктивные или минимальные страховки. Подобные суда все чаще оказываются вовлечены в аварии, по которым практически невозможно добиться реального возмещения ущерба.

В условиях ослабления глобального морского регулирования страны, заинтересованные в сохранении порядка, призываются формировать коалиции «добровольцев» или «морскую элитную лигу». Такая группа могла бы устанавливать более жесткие правила для судоходства в своих водах, включая усиление требований к страховке и экологической безопасности.

Создание подобной коалиции, по мнению специалистов, поможет сохранить стандарты безопасности и чистоты в акваториях наиболее уязвимых регионов — от Балтики до Юго-Восточной Азии — несмотря на политический паралич в рамках IMO.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com