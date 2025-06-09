AP: Экспорт Китая в США упал на 35% 1 9.06.2025, 15:35

Обе стороны заинтересованы в прекращении противостояния.

По данным китайской таможни, экспорт Китая в Соединённые Штаты в мае сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $28,8 млрд против $44 млрд годом ранее. Импорт из США также снизился — до $10,8 млрд. Это происходит на фоне готовящихся торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, которые должны начаться в Лондоне в понедельник, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org). Торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном, запланированными на понедельник в Лондоне, должны решить эту проблему.

Общий экспорт Китая вырос на 4,8% в годовом выражении, что ниже апрельского показателя роста в 8,1%. Импорт сократился на 3,4%, обеспечив Китаю торговый профицит в $103,2 млрд.

Несмотря на резкое падение поставок в США, экспорт в Юго-Восточную Азию и Евросоюз остался стабильным — рост составил 14,8% и 12% соответственно. Особенно вырос экспорт в Таиланд, Вьетнам, Индонезию и Германию.

Эксперты считают, что часть заказов была выполнена досрочно в начале года в попытке избежать более высоких пошлин. Ожидается, что в июне экспорт частично восстановится благодаря 90-дневному перемирию в торговой войне между двумя странами. Однако, по прогнозам Capital Economics, к концу года рост экспорта замедлится из-за сохраняющихся тарифов и ограничений на расширение доли Китая на мировом рынке.

Тем временем напряжённость между Китаем и США сохраняется. Речь идёт о спорах по поводу высокотехнологичных компонентов, редкоземельных элементов и студенческих виз. Президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных металлов, жизненно важных для американской промышленности, но Пекин это пока официально не подтвердил.

Одновременно китайская экономика испытывает внутреннее давление: индекс потребительских цен в мае снизился на 0,1%, а дефляция цен производителей достигла 3,3% — самого низкого уровня за почти два года.

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