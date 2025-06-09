Маск рассказал, кто наиболее навредил его репутации

Маск рассказал, кто наиболее навредил его репутации9
- 9.06.2025, 16:43
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И это не Трамп.
Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно публично разругался с президентом США Дональдом Трампом, опубликовал в соцсети Х твит о нападках в свой адрес.
«Возмутительно, сколько усилий, направленных против моей репутации, было предпринято, особенно мной», – говорится в сообщении.
Напомним, что на прошлой неделе Маск вступил в напряженный и публичный конфликт с Трампом, а на этой неделе он уже выражает поддержку президенту США из-за протестов в Лос-Анджелесе.