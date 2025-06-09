Россия может остаться без Фонда национального благосостояния 4 9.06.2025, 18:52

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Уже в 2026 году.

Ликвидные активы Фонда национального благосостояния могут быть полностью исчерпаны в 2026 году, если цены на нефть останутся низкими, а рубль — крепким. Такой прогноз дают экономисты РАНХиГС и Института Гайдара в докладе об исполнении федерального бюджета-2025, пишет The Moscow Times.

По состоянию на 1 июня в ФНБ, который годами копили за счет сырьевых сверхдоходов бюджета, оставалось 2,8 трлн рублей неистраченных денег — минимальная сумма с 2019 года. За 2022-24 гг «кубышка» правительства сжалась более чем вдвое в рублевом выражении, и втрое — в долларовом (с $113,5 млрд до $37,4 млрд). В 2025 году Минфин потратил еще 35,9 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета в мае, а также 532 млрд — на вливания в госкорпорации и мегапроекты.

В частности, 300 млрд рублей получили госбанки на проект ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», 6,5 млрд рублей — Государственная транспортно-лизинговая компания на закупку самолетов, 1 млрд — ВЭБ на приобретение поездов для метро Санкт-Петербурга. Еще около 50 млрд рублей Минфин выделил на секретные проекты, которые публично предпочел не называть.

Как итог: в фонде осталось лишь 153,7 млрд юаней валютных активов — минимум с момента его создания в 2008 году. Запасы золота в ФНБ опустились до 139,5 тонны, хотя перед началом войны превышали 400 тонн.

Оставшиеся в ФНБ ликвидные активы пока позволяют Минфину компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета, однако в случае затянувшегося падения цен на нефть и укрепляющегося рубля этот запас может быть израсходован в течение одного года, предупреждает завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов.

Изначально Минфин планировал перейти к накоплению ФНБ в этом году, чтобы пополнить истраченные за три года войны запасы. Но резкое падение цен на нефть спутало карты чиновникам финансового блока правительства: нефть Urals вместо заложеннных в бюджет $69,7 подешевела до $52, вынудив правительство пересматривать бюджет. Теперь оно ждет, что нефтегазовые доходы составят 8,3 трлн рублей вместо 10,9 трлн, дефицит казны втрое превысит план (3,8 трлн рублей), а ФНБ снова придется тратить: планируются изъятия на 447 млрд рублей.

Чтобы сохранить остатки фонда, Минфин рассматривает возможность вынужденного сокращения расходов бюджета в следующем году, рассказывал в мае источник Bloomberg. По словам собеседника агентства, правительство обдумывает реформу бюджетного правила — механизма, в рамках которого тратятся деньги Фонда национального благосостояния. Сейчас Минфин «распечатывает» ФНБ на покрытие выпадающих нефтегазовых доходов, если цена нефти Urals падает ниже $60 за баррель. Со следующего года эта «планка отсечения» может быть понижена до $50. А это может означать необходимость сократить расходы бюджета на 1,5-1,6 трлн рублей, или 0,7% ВВП, оценивала Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

По данным Минфина, за январь–апрель текущего года нефтегазовые доходы бюджета просели на 10%, а мае спад достиг 34%.

Чтобы свести концы с концами в бюджете, власти могли бы девальвировать рубль, но это разгонит инфляцию, пишет Соколов из РАНХиГС. Минфин рассчитывает наполнить казну ненефтегазовыми доходами, но эти ожидания могут не оправдаться, продолжает эксперт: план по налогу на прибыль бизнеса составляет 4 трлн рублей за год, но прибыли в экономике падают — на 34%, по данным Росстата на март.

«Недополучение запланированных объемов доходов от налога на прибыль в 2025 году является не менее важным и более реалистичным риском для российского бюджета, чем возросшая вероятность выпадающих нефтегазовых поступлений», — заключает Соколов.

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