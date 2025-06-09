Сирию подключат к SWIFT после 14 лет изоляции

Сирию подключат к SWIFT после 14 лет изоляции3
- 9.06.2025, 19:11
Это произойдет в течение нескольких недель.
Сирию полностью подключат к международной платежной системе SWIFT. Это произойдет в течение нескольких недель.
Об этом в интервью Financial Times заявил глава центрального банка Сирии Абдулкадер Хусрие.
Ожидается, что Сирию подключат к SWIFT после 14 лет войны и санкций, которые превратили ее в государство-изгой.
Хусрие подчеркнул, что подключение Сирии к SWIFT поможет стимулировать внешнюю торговлю, сократить расходы на импорт и облегчить экспорт. Это также принесет в страну столь необходимую иностранную валюту, усилит меры по борьбе с отмыванием денег и ослабит зависимость от неформальных финансовых сетей в трансграничной торговле.
«Планируется, что вся внешняя торговля теперь будет проходить через официальный банковский сектор», - рассказал глава сирийского центробанка.
По его словам, банкам и центральному банку были присвоены коды SWIFT, и «осталось только, чтобы банки-корреспонденты возобновили обработку переводов».
Также планируется исключить роль обменников, которые взимали до 40 центов с каждого доллара.