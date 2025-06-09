Сирию подключат к SWIFT после 14 лет изоляции 3 9.06.2025, 19:11

Это произойдет в течение нескольких недель.

Сирию полностью подключат к международной платежной системе SWIFT. Это произойдет в течение нескольких недель.

Об этом в интервью Financial Times заявил глава центрального банка Сирии Абдулкадер Хусрие.

Ожидается, что Сирию подключат к SWIFT после 14 лет войны и санкций, которые превратили ее в государство-изгой.

Хусрие подчеркнул, что подключение Сирии к SWIFT поможет стимулировать внешнюю торговлю, сократить расходы на импорт и облегчить экспорт. Это также принесет в страну столь необходимую иностранную валюту, усилит меры по борьбе с отмыванием денег и ослабит зависимость от неформальных финансовых сетей в трансграничной торговле.

«Планируется, что вся внешняя торговля теперь будет проходить через официальный банковский сектор», - рассказал глава сирийского центробанка.

По его словам, банкам и центральному банку были присвоены коды SWIFT, и «осталось только, чтобы банки-корреспонденты возобновили обработку переводов».

Также планируется исключить роль обменников, которые взимали до 40 центов с каждого доллара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com