Маск обещает создать новую политическую партию в США 6 1.07.2025, 8:08

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Фото: AP

Миллиардер резко усилил свою антиреспубликанскую риторику.

Американский миллиардер Илон Маск обещает создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии о налогах и расходах будет принят.

Об этом сообщает The New York Times.

Маск резко усилил свою антиреспубликанскую риторику в последние дни.

Бывший союзник Дональда Трампа предположил, что если законопроект о внутренней политике будет принят, он быстро сформирует новую «Американскую партию» и поддержит претендентов на праймериз против почти каждого республиканца в Конгрессе.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива системе демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал он в понедельник, 30 июня, в соцсети Х.

Также Маск обязался принять конкретные меры, заявив, что поддержит представителя Томаса Масси из Кентукки, одного из самых выдающихся противников законопроекта Трампа. Хотя различные фракции Республиканской партии выражали обеспокоенность относительно законодательного пакета, что потенциально может помешать его принятию, почти каждый член Конгресса от Республиканской партии поддерживает определенную его версию.

В тот же вечер Маск, который пожертвовал почти 300 миллионов долларов кандидатам от Республиканской партии на выборах 2024 года, написал, что почти вся Республиканская партия Палаты представителей и Сената «проиграет свои праймериз в следующем году, если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле».

Всего пять недель назад миллиардер говорил совсем другие вещи, утверждая, что потратит «гораздо меньше» на выборы в цикле 2026 года.

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