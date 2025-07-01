Ученые: Марсоход NASA приблизился к разгадке тайны Красной планеты 1.07.2025, 10:47

Фото: NASA

Марсоход Perseverance смог проникнуть в геологическое прошлое Марса.

Марсоход NASA Perseverance использовал свой инструмент, чтобы стереть верхний слой каменистой марсианской породы, что позволило открыть новую поверхность для детального анализа ее состава и истории.

Процедура, которая включает в себя сочетание механического измельчения и очистки газовой струей, позволяет ученым изучать внутреннюю часть породы, которая не была изменена ветром, излучением или пылью за миллиарды лет, пишет Space (перевод - «Фокус»).

По словам ученых, Perseverance обнаружил странную каменистую породу, а потому ему было дано задание провести ее более детальное изучение с помощью своих приборов.

По сравнению со своими предшественниками, Perseverance использует усовершенствованный инструмент для удаления пыли, который использует пять струй азота для очистки образцов. После того, как верхний слой породы был стерт, марсоход использовал другие приборы для детального изучения обнаженной породы.

Камера WATSON марсохода делает снимки крупным планом, в то время как камера SuperCam использует лазерные импульсы для анализа состава материала с помощью спектрометра и изучает видимый и инфракрасный свет, отраженный от новой поверхности.

Исследование показало, что эта горная порода содержит глинистые минералы, которые содержат воду в виде молекул гидроксида, связанных с железом и магнием, что довольно типично для древних пород Марса.

Perseverance также использует свои инструменты SHERLOC и PIXL, чтобы определить содержание минералов, химический состав и потенциальные признаки прошлой водной активности или микробной жизни в горных породах.

Эти инструменты помогли обнаружить не только наличие глины, но и нашли полевой шпат. Это минерал, который распространен в коре Земли, а также на других каменистых планетах. Ученые также впервые обнаружили гидроксид марганца в образцах горной породы.

Марсоход Perseverance изучил странную горную породу в кратере Езеро, в котором миллиарды лет назад находились дельта реки и озеро. Ученые считают, что там сохранились признаки возможной микробной жизни, существовавшей на Марсе, когда планета имела на поверхности жидкую воду.

Ученые считают, что дальнейшее исследование этой и других подобных пород на Марсе поможет раскрыть один из главных секретов Красной планеты: был ли Марс обитаемым миром или нет?

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