TIME: Трамп намерен положить конец войне в Газе 1.07.2025, 12:59

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США убежден, что это возможно в течение недели.

После заключения хрупкого перемирия между Израилем и Ираном, президент США Дональд Трамп вновь выступил с призывом к достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом, которое бы положило конец 20‑месячной войне в Газе, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

В опубликованном в пятницу интервью Трамп заявил, что соглашение реально достичь в течение недели и добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «уже в процессе переговоров с ХАМАСом о возвращении заложников». Трамп раскритиковал судебные разбирательства против Нетаньяху, назвав их «политической охотой на ведьм», которая мешает процессу заключения сделки.

По данным AP, советник Нетаньяху Рон Дермер на этой неделе посетит Вашингтон для обсуждения перемирия. Трамп пообещал, что Израиль обязательно включит в сделку возвращение всех заложников. ХАМАС уже заявил, что готов обсуждать соглашение при условии полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора.

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