Кремль ошибся адресатом Анастасия Буракова

1.07.2025, 13:31

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Путин не мог не предвидеть реакцию Алиева.

Кремль всё время издевательски подчеркивает «бесхребетность» западных стран, соблюдение законов и правил считает за слабость. Ну вот, Азербайджан — не демократия, ответить «по-пацански» в понятном стиле может. В ответ на зверства силовиков в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге — обыски в филиале RT в Баку, арест главреда по обвинению в работе на ФСБ, дипломатический протест, отмена выступлений артистов.

Z-каналы начали один за одним вбрасывать про ОПГ, криминал диаспор и прочее, только вот незадача: пытать на обысках и допросах никого нельзя.

Достать дело 2001 года, провести показательный рейд с избиениями у 50 человек одной национальности: такое не делают без согласования сверху.

Кремль не мог не предвидеть реакцию Алиева: Баку освободился от Карабахского конфликта, вынудил российских миротворцев покинуть Азербайджан, и никаких особо рычагов у Кремля против Азербайджана не осталось. Плюс нельзя забывать, что главный союзник Азербайджана — Турция. Это не Кыргызстан или Таджикистан, которые боятся делать резкие движения. Кремль решил использовать последнюю карту — диаспору и разжигание национальной розни.

Российским силовикам и подконтрольным ультраправым группам после 2022 года в целом дали карт-бланш на антимигрантские рейды, показательные видео с унижениями в рамках проверок, приправляя это ужесточением законодательства для мигрантов. Легко отыгрываться на социальной группе, которая не может ответить, и выставлять ее виновной во всех проблемах, вызванных политикой властей.

Представьте, что в Тбилиси, Белграде или Берлине толпа спецназа врывается к россиянам, устраивает рейд, кладет всех лицом в пол, избивает, ставит в распорку к стене, орет: «по-грузински/сербски/немецки говори, епт, урод». Как быстро бы все мы отреагировали и требовали разбирательства и наказания виновных. А это то, что российские власти транслируют на потеху обществу для отвлечения внимания от войны, и это не постановка, а реальные люди, новости о которых мы без интереса пролистываем в ленте.

Похоже в этот раз Кремль и Кириенко, которому не так давно поручили заниматься в том числе и этим регионом, ошиблись адресатом, привыкнув к своей гегемонии на постсоветском пространстве, которая с 2022 года трещит по швам.

Анастасия Буракова, Telegram

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