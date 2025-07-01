Украина создает собственные планирующие бомбы для ударов по РФ 1.07.2025, 15:41

Они позволят Киеву наносить удары по целям в глубоком тылу.

На фоне ограничений со стороны США на использование дальнобойного оружия, Украина разрабатывает собственные планирующие авиабомбы, аналог российской КАБ. Новое оружие позволит Киеву наносить удары по российским целям в глубоком тылу, несмотря на дефицит западной поддержки, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Украинская «КАБ» увеличит дальность ударов и снизит зависимость от иностранных вооружений, таких как ATACMS и JDAM-ER, применение которых строго контролируется США. Планирующая бомба украинского производства уже нацелена на объекты, подобные авиабазе в Кущевской, которую в 2024 году атаковали беспилотники ВСУ.

Инновация идет в связке с успехами Украины в радиоэлектронной борьбе. Система Lima Jammer, по сообщениям, уже снижает точность российских КАБ, заставляя использовать до 16 бомб на одну цель. Теперь, сочетая РЭБ с собственной бомбой, Украина надеется уравнять воздушное превосходство.

Однако проект сталкивается с трудностями. Компания Medoid, производящая украинскую КАБ, ищет финансирование для запуска массового производства — до 100 бомб в день. Без государственной поддержки и при ограниченных ресурсах украинской экономики, задача остается сложной.

Кроме того, эффективность украинской КАБ зависит от возможностей авиации. Поставки F-16, оснащенных системами Link 16 и ракетами AMRAAM, могут усилить применение новых бомб. Но российская ПВО и системы РЭБ остаются серьезной угрозой, способной подавить GPS-наведение.

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