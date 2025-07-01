Как человечество на самом деле относится к искусственному интеллекту 2 1.07.2025, 15:59

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Что беспилотные авто рассказывают о нас самих?

В то время как технологии автономного вождения совершенствуются и уже демонстрируют впечатляющие результаты — как, например, недавняя поездка беспилотных грузовиков из Хьюстона в Даллас без происшествий — общество продолжает относиться к ним с тревогой, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org). Что стоит за этим страхом?

Парадоксально, но люди больше боятся ошибок искусственного интеллекта, чем человеческих. Хотя статистика говорит об обратном: по данным американского аналитической компании Bonfire Leadership Solutions, система автопилота Tesla регистрирует одну аварию на 11,39 млн км, тогда как водители-люди попадают в ДТП каждые 2,08 млн км.

Этот страх новизны — не первый в истории. Люди боялись самолетов, лифтов, микроволновок и даже электричества. Но все это теперь воспринимается как обыденность. Возможно, беспилотные авто — следующий шаг в этой цепочке.

Психологи считают, что страх перед новыми технологиями — продолжение базового конфликта доверия и недоверия, о котором писал Эрик Эриксон. С самого детства человек стремится найти, чему можно доверять. Новые технологии нарушают это ощущение стабильности, и мы реагируем на них как на нечто чуждое, как младенец на незнакомца.

Как ни странно, нам легче доверить вождение человеку-ученику, чем беспилотному автомобилю, хотя первый гораздо опаснее. Может быть, все дело в том, что мы проецируем собственный страх ошибок на машины, которые, по сути, сделали сами?

Чтобы принять ИИ за рулем, нам, возможно, нужно научиться больше доверять не технологии — а самим себе.

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