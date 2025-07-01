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Международный уголовный суд в Гааге отразил кибератаку во время саммита НАТО

  • 1.07.2025, 17:22
Международный уголовный суд в Гааге отразил кибератаку во время саммита НАТО

Атака произошла на фоне ряда киберинцидентов в Нидерландах.

Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, сообщил о «сложной и целенаправленной» кибератаке, произошедшей на прошлой неделе во время саммита НАТО. Инцидент был зафиксирован «в конце прошлой недели» и, по словам представителей суда, угроза была оперативно локализована, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее, в 2023 году, суд уже становился целью хакеров, что рассматривалось как попытка шпионажа.

Атака произошла на фоне ряда киберинцидентов в Нидерландах, сопровождавших саммит НАТО. Национальные киберслужбы зафиксировали DDoS-атаки на муниципалитеты и госучреждения. Ответственность за них взяли на себя пророссийские группы хакеров.

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