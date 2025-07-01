Трамп о возможном наступлении РФ на Сумы: Я внимательно слежу за ситуацией 1.07.2025, 19:26

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РФ развернула вблизи Сумщины около 50 тысяч своих военных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в Украине на случай возможного нового летнего российского наступления.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Так, он прокомментировал информацию, что РФ развернула вблизи Сумщины около 50 тысяч своих военных, вероятно готовясь начать новую летнюю наступательную операцию против Украины.

Трампа спросили, какой будет его реакция, если Россия таки пойдет в наступление.

«Посмотрим, что будет. Я очень внимательно слежу за ситуацией», - ответил американский президент.

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