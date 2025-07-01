Путин впервые за три года созвонился с Макроном 1.07.2025, 20:20

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Что обсуждали.

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, не раскрывая, кто выступил инициатором диалога. Для лидеров двух стран это первый прямой контакт с сентября 2022 года.

Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после обострения конфликта между Ираном и Израилем и американских ударов по иранским ядерным объектам. Согласно данным Кремля, Путин и Макрон подчеркнули важность уважения «законного права Тегерана» на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

Также стороны затронули войну в Украине: Путин в очередной раз назвал вооруженный конфликт «прямым следствием политики западных государств», которые «на протяжении многих лет» якобы игнорировали интересы безопасности России, создавали в Украине «антироссийский плацдарм» и «потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей». Кроме того, Путин обвинил Запад в «затягивании боевых действий» посредством «подпитки киевского режима различными современными вооружениями». Говоря о перспективах мирного урегулирования в Украине, Владимир Путин «подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям», которые, по его мнению, должны предусматривать «устранение первопричин украинского кризиса» и опираться на «новые территориальные реалии».

Как, в свою очередь, сообщает Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец, Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы вновь подтвердил неизменную приверженность Франции суверенитету и территориальной целостности Украины, одновременно призвав Путина к немедленному прекращению боевых действий.

Последний раз Путин общался по телефону с Макроном 11 сентября 2022 года. Тогда разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе переговоров, как сообщали в Кремле, был проведен «подробный и откровенный обмен мнениями» по ситуации в Украине с «упором на вопросы обеспечения безопасности» Запорожской атомной электростанции. Также главы государств коснулись темы глобальной продовольственной безопасности. В частности, Путин подтвердил позицию Москвы о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран.

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