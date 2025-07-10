Горят жилые дома и АЗС: РФ устроила комбинированную атаку на Киев 10.07.2025, 7:43

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Есть погибшие и пострадавшие.

В ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице Украины раздавались взрывы, известно о последствиях обстрела по меньшей мере в шести районах, два человека погибли и 14 – пострадали, пишет «Обозреватель».

Повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары в жилых домах. Об этом информировали мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Шевченковском районе зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома – пострадали крыши, верхние этажи, фасады, внутренние помещения. Также зафиксированы многочисленные попадания обломков БПЛА в нежилые помещения.

Есть информация о трех пострадавших: женщина 86 лет – острая реакция на стресс; мужчина 45 лет – политравма; мужчина 59 лет – резаная рана стопы, закрытая травма грудной клетки.

В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

В Соломенском районе есть попадания в нежилые здания, вспыхнули пожары. Известно о двух пострадавших.

В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

В Подольском районе тоже зафиксировано падение обломков, выбиты окна в жилом доме.

В Оболонском районе, предварительно, есть падение обломков дрона.

В КГВА сообщили, что в результате атаки РФ есть трое пострадавших мужчин с осколочными ранениями. Вскоре количество раненых возросло до 14 человек. По словам мэра Виталия Кличко, девять травмированных госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

«К сожалению, имеем двух погибших. Этих людей убили россияне. Это страшная потеря. Мои соболезнования родным и близким», – сообщил Тимур Ткаченко.

В городе вспыхнули жилые дома, АЗС, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

«После возвращения домой из укрытий закрывайте окна. Очень много дыма. Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируется. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации. Берегите себя!» – сообщили столичные власти.

Так же массированно Россия атаковала ракетами и дронами Киевщину. Последствия зафиксированы в четырех районах: горели дома, гараж и хозяйственные постройки, пострадал мужчина.

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