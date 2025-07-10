Atlantic Council: Для стран Персидского залива бизнес превыше всего 10.07.2025, 14:36

Даже после Двенадцатидневной войны.

Двенадцатидневная война между Израилем и Ираном потрясла государства Персидского залива, заставив их срочно разрабатывать планы на случай широкомасштабного конфликта, способного разрушить выстроенную годами модель развития, основанную на туризме, логистике и глобальной связности, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на сохраняющееся напряжение с Ираном, лидеры стран Залива были шокированы масштабом израильских ударов и ответных иранских атак. Эти события развернулись на фоне дипломатических усилий стран региона, пытавшихся наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном.

После событий 7 октября 2023 года и нападения ХАМАС, страны Залива столкнулись с новой реальностью. Хотя они смогли выстоять перед лицом усиленного иранского влияния, возможное втягивание в прямой конфликт с Ираном воспринимается как катастрофа для их экономической модели.

Тем не менее несмотря на хрупкое перемирие, государства региона демонстрируют солидарность в вопросах безопасности и стремятся восстановить доверие к своей бизнес-ориентированной стратегии.

Особую угрозу представляет риски для глобальной авиационной связности. Доха и Дубай, ставшие важнейшими мировыми транспортными узлами, находятся в непосредственной близости от иранских военных объектов. Аэропорт Дубая расположен всего в 120 милях от Бандар-Аббаса — главной военно-морской базы Ирана. А Хамад в Дохе — в 180 милях от иранской базы в Бушере.

В 2024 году только 22% пассажиров, прилетающих в Доху, оставались в Катаре, подчеркивая глобальное значение региона и его уязвимость перед лицом конфликта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com