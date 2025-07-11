Российская ПВО атаковала пассажирский самолет из Минска? 5 11.07.2025, 8:46

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В соцсетях появилась информация об атаке на рейс AFL1845.

Об атаке российской ПВО на самолет Boeing 737-800, который летел из Минска в Москву, сообщил российский блогер Александр Невзоров.

Расчет комплекса противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации якобы едва не устроил авиакатастрофу, перепутав пассажирский борт с беспилотником. На аудиозаписи радиоэфира слышно, как пилоты кричат военным, что летят гражданские и что ПВО бьёт не по той цели. Во время инцидента россияне отражали удар украинских дронов, которые атаковали военный объект РФ в ближайшем городе, пишет «Фокус».

Орко ПВО обстреляла борт!🤣

⚡️Похоже,что ПВО РФ по ошибке открыла огонь по белорусскому рейсу AFL1845—самолёт приняли за укр дрон.Во всяком случае об этом сообщают ряд источник и очевидцы

-Мы гражданский борт!.ПВО ведёт огонь по гражданском борту!

Мы находимся под активным огнём! pic.twitter.com/lY76WdNj3m — Сергей Дорожный (@angelys667) July 10, 2025

В заметке указано, что самолет Boeing 737-800 (162-189 пассажиров) мог попасть под удар комплекса «Панцирь». Расчет, вероятно, перепутал Boeing с БПЛА и попытался попасть по гражданскому борту.

Согласно данным Невзорова, инцидент произошел в ночь на 11 июля в 0:20. Борт направлялся из Минска в Москву и во время приземления получил повреждения из-за действий комплекса ПВО. Журналист ссылался на собственные неназванные источники, которые рассказали о чрезвычайном происшествии и предоставили аудиозапись. На записи слышно, как мужской голос повторяет, что летит пассажирский самолет.

«Докладывает пилот борта. Гражданский маршрут. Разрешение получено. По нам работает ПВО. Повторяю, ПВО ведёт огонь по гражданскому борту. Это не цель. Здесь люди. Повторяю, гражданский борт приняли за БПЛА. Эшелон соблюдён. Маршрут утверждён. Мы находимся под активным огнём», — говорит голос на записи.

В канале также отмечается, что борт получил незначительные повреждения, но пилоты смогли посадить рейс, а пострадавших нет. При этом Невзоров отмечает, что пока не получил официальное подтверждение об инциденте.

На портал flightaware есть информация о рейсе AFL1845 «Аэрофлота». Указывается, что самолет вылетел из Минска в 23:27 (по минскому времени) 10 июля и приземлился в Москве в 00:36. Также есть карта полёта, на которой не заметно ничего необычного.

Росавиация и представители российских властей не комментировали информацию о возможном инциденте в «Шереметьево».

В ночь инцидента произошёл налёт дронов на российские военные объекты, писал Фокус. Под ударом оказался город Дубно (в 80 км к северу от «Шереметьево»), в котором расположен завод ВПК «Кронштадт». Кроме того, было шумно в Туле и неподалёку от Коломны в Московской области (к югу от Москвы).

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