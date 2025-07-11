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Трамп анонсировал 35% пошлины против Канады

  • 11.07.2025, 9:28
Трамп анонсировал 35% пошлины против Канады

Другие страны получат «ковровые» тарифы.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в августе наложит 35-процентные пошлины на импорт из Канады и планирует ввести «ковровые» тарифы в размере 15% или 20% для большинства других торговых партнеров.

В письме, опубликованном в его соцсети, Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка вступит в силу 1 августа и будет повышена в случае ответных мер со стороны Канады.

Карни в посте на платформе X в четверг написал, что Оттава продолжит защищать канадских рабочих и предпринимателей в переговорах с Соединенными Штатами по мере приближения объявленного срока для достижения соглашения.

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