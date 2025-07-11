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Украинские дроны массово атаковали Россию

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  • 11.07.2025, 11:32
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Украинские дроны массово атаковали Россию

Взрывы прогремели в Подмосковье.

В ночь на пятницу, 11 июля, российские регионы подверглись массированным атакам беспилотников. В Подмосковье взрывы раздавались в городах Луховицы и Дубна.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что в подмосковной Дубне снова атаковано предприятие «Кронштадт», занимающееся разработкой беспилотников. Это уже не первый удар по заводу — в мае 2025 года об атаке заявлял Генштаб ВСУ.

Кроме того, в городе Луховицы Московской области также сообщали о взрывах. Местные чаты массово писали об атаке на «завод», хотя конкретное предприятие не уточнялось. В этой местности расположен Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина, где производятся российские истребители МиГ, а также местная нефтебаза.

Пользователь одного из автомобильных сообществ обнародовал карту и написал, что слышал взрывы в этом районе:

«Я тут ехал, и над нами прямо в**бали», — говорит он.

Как отмечает Astra, вероятно, речь идет о юго-восточной части Луховиц — районе села Ларино вдоль трассы 46Н-05249.

В Минобороны РФ также заявили, что в небе над Московской областью ночью было сбито 11 украинских БПЛА.

Отмечается, что пока трудно точно установить, что именно было целью удара — завод, нефтебаза или другая инфраструктура.

В декабре 2024 года российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода Михаил Баранов получил 9 лет заключения за якобы хищение комплектующих к истребителям МиГ-29 и попытку их вывоза в Украину.

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