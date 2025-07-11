Минобразования сделало заявление про обучение детей за границей 11.07.2025, 13:53

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Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

В Минобразования пояснили, почему дети, живущие в стране, должны посещать местные школы и не могут учиться дистанционно в загранучреждениях, передает «Белсат».

Как отметила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, в белoрусской системе общего среднего образования «нет такого понятия, как онлайн-обучение или дистанционное обучение». По закону, с 1 сентября дети, живущие в Беларуси, должны получать образование в белорусских учреждениях образования.

Исключения предусмотрены только для семей, выезжающих за границу на длительный срок. «Если дети вместе с родителями выезжают в командировку на год и более, они обучаются в учреждениях образования той страны, где будут проживать», – пояснила она.

Например, если ребенок временно живет в России, он должен учиться в местной школе. После возвращения, если он является гражданином Беларуси, он может возобновить обучение в белорусской школе.

«Мы изучаем соответствие учебных программ», – добавила представитель Минобразования, подчеркнув: «В иностранных школах дистанционно ребенок не изучает ни белорусский язык, ни литературу, ни историю Беларуси».

По ее словам, ученик, проходивший обучение за пределами страны, может вернуться и сдать выпускные экзамены за 9-й или 11-й класс. «Он отчисляется из нашего учреждения образования по определенной причине, например, родители уехали работать, получает документы. Возвращается обратно, зачисляется в учебное заведение и как гражданин Республики Беларусь сдает экзамены. Здесь ничего не меняется», – отметила Кудоярова.

Проблемы с такими ситуациями ранее возникали, особенно когда законные представители детей самостоятельно организовывали дистанционное обучение.

«Есть такие законные представители, которые говорят: Мой ребенок учится дома дистанционно, в школу не ходит. А потом мы приходим к сдаче экзаменов за 9-й или 11-й класс, а у ребенка не можем даже посмотреть программу, которую он изучал», – привела пример главный специалист Главного управления образования Минского облисполкома Наталья Дудкина.

Она отметила, что иностранные школы часто не могут представить полный пакет документов в соответствии с белорусским законодательством. «А сейчас эти вопросы сняты. Законному представителю ничего не остается, не надо ничего выдумывать и додумывать», – подчеркнула она.

Таким образом, требование посещать беларусские школы касается только тех детей, которые постоянно проживают в стране.

Напомним, что в конце 2024 года были одобрены изменения в Кодекс об образовании, которые вступят в силу от 1 сентября 2025 года. Среди изменений – обязанность законных представителей несовершеннолетних обеспечивать детям, живущим в Беларуси, образование, в том числе общее среднее, в учреждениях образования Беларуси.

При этом в Минобразования пояснили, что требование об обязательном посещении школы касается только тех детей, которые живут в Беларуси. Если ребенок проживает за границей, он должен учиться по законам той страны, где находится, и новые правила на такие случаи не распространяются.

Но если семья официально не выписалась из Беларуси, чиновники могут приходить, чтобы уточнить, где находится ребенок и где он учится. В таком случае нужно будет подтвердить, что ребенок получает образование, независимо от страны и типа школы. При этом в министерстве заверили, что дети, которые живут за границей и не ходят в белорусские школы, не будут считаться находящимися в социально опасном положении.

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