В Москве большой переполох

В Москве большой переполох2
- 11.07.2025, 14:50
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Силовики в панике останавливают и обыскивают фуры.
В Москве и Подмосковье начали массово проверять грузовые автомобили на фоне угрозы новых атак беспилотников. По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», в столице России введена повышенная боевая готовность, а все средства обороны и укрытия приведены в полную готовность.
Практически весь личный состав Федеральной службы охраны (ФСО) вызван на службу. По данным источников, силовики опасаются повторения сценария, который произошел в начале июня в Иркутской области и других регионах России.
Тогда украинская СБУ провела успешную операцию под названием «Паутина», в ходе которой ударные дроны, запущенные прямо с грузовиков, атаковали военные аэродромы РФ, нанеся огромный ущерб.
Сейчас сотрудники полиции на трассах вокруг Москвы останавливают и тщательно досматривают каждый грузовик, включая небольшие «Газели».
Особое внимание уделяется кузовам автомобилей: силовики ищут возможные партии ударных беспилотников, которые могут быть замаскированы под обычный груз.
Telegram-канал Baza подтверждает информацию об усиленных проверках. По их данным, в последнее время количество досмотров грузового транспорта значительно возросло, а личный состав МЧС переведен на усиленное дежурство.