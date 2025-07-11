Белорусы в соцсетях делятся видео пролетов российских беспилотников над страной

Белорусы в соцсетях делятся видео пролетов российских беспилотников над страной1
- 11.07.2025, 17:00
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Один из них похож на БПЛА «Герань».
Жители Гомельского района и Могилева опубликовали в соцсетях видео пролета российских дронов, пишет «Флагшток».
В одном ролике из Гомельского района крупный БПЛА черного цвета, похожий на российско-иранский ударный дрон Shahed («Герань»). Такой БпЛА несет 50-килограммовую боевую часть. Летательный аппарат может сдетонировать при падении или сбитии.
На другом видео, снятом в Могилеве, пролетает БпЛА, похожий на российскую «Герберу» — крупный дрон для отвлечения сил ПВО. Такой дрон долетел вчера до Литвы.
Напомним, мониторинговые каналы сообщали, что в ночь на 10 июля российские ударные беспилотники летели над территорией Гомельской области.