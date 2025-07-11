ВСУ разбомбили базу российских БПЛА в Олешках 11.07.2025, 23:19

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Оттуда оккупанты нападали на Херсон.

11 июля ВСУ нанесли удар по базе подразделения БПЛА в Олешках Херсонской области. Операторы дронов оказались под руинами здания, командования армии РФ панике направило на место эвакуационные команды, но точные атаки украинских защитников не оставили им шансов подобраться близко.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Украина 365».

На фото, опубликованном в паблике, можно заметить разрушенный объект. Оккупационный губернатор и коллаборационист Владимир Сальдо принялся активно утверждать, что разрушена якобы гражданская пятиэтажка.

Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале указал, какую именно цель поразили в Олешках. «Наши друзья говорят, что это то самое подразделение БПЛА, которое терроризирует Херсон. Уже начали выдумывать о 100 тысячах гражданских под завалами», - подчеркнул Андрющенко.

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