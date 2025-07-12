На аукционе в Испании продали сыр по цене квартиры 12.07.2025, 14:50

Установлен новый мировой рекорд.

В Испании установлен новый мировой рекорд по стоимости сыра. Как сообщает агентство UPI, на аукционе был продан сыр Cabrales за $42 тысячи. Этот деликатес признан самым дорогим сыром в истории.

Cabrales — знаменитый голубой сыр, который изготавливается в регионе Астурия. Победивший на аукционе экземпляр весом 2,27 кг был создан сыроварней Анхеля Диаса Эрреро. Для его производства использовали коровье молоко, а процесс созревания длился 10 месяцев и происходил в высокогорной пещере Лос-Масос, расположенной на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Такие условия способствуют развитию уникальных грибков, которые придают сыру характерный острый вкус и насыщенный аромат.

Перед аукционом сыр выиграл конкурс DOP Cabrales в номинации «Лучший сыр» (Mejor Queso del Certamen), что еще больше повысило интерес к лоту.

Победителем аукциона стал ресторан El Llagar de Colloto — известное заведение в Испании. Там сообщили, что уникальный сыр появится в их меню и гости смогут попробовать деликатес.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com