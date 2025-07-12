На аукционе в Испании продали сыр по цене квартиры
- 12.07.2025, 14:50
Установлен новый мировой рекорд.
В Испании установлен новый мировой рекорд по стоимости сыра. Как сообщает агентство UPI, на аукционе был продан сыр Cabrales за $42 тысячи. Этот деликатес признан самым дорогим сыром в истории.
Cabrales — знаменитый голубой сыр, который изготавливается в регионе Астурия. Победивший на аукционе экземпляр весом 2,27 кг был создан сыроварней Анхеля Диаса Эрреро. Для его производства использовали коровье молоко, а процесс созревания длился 10 месяцев и происходил в высокогорной пещере Лос-Масос, расположенной на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Такие условия способствуют развитию уникальных грибков, которые придают сыру характерный острый вкус и насыщенный аромат.
Перед аукционом сыр выиграл конкурс DOP Cabrales в номинации «Лучший сыр» (Mejor Queso del Certamen), что еще больше повысило интерес к лоту.
Победителем аукциона стал ресторан El Llagar de Colloto — известное заведение в Испании. Там сообщили, что уникальный сыр появится в их меню и гости смогут попробовать деликатес.