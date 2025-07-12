ВСУ уничтожили редкую машину россиян
- 12.07.2025, 19:40
На сегодня подтверждено уничтожение всего трех таких БТР.
На фронте в Украине начали появляться необычные модификации российского бронетранспортера БТР-80. Недавно был уничтожен уже третий такой экземпляр, пишет в своем телеграм-канале украинский военный обозреватель Александр Коваленко.
Он отмечает, что сам БТР-80, конечно, редкостью не является. Но недавно россияне начали ставить на него боевой модуль 32Г01 «Бумеранг-Буревестник». Такая версия появилась в зоне боевых действий лишь в текущем году, и пока верифицировано лишь три случая их уничтожения.
Ключевое отличие новой модификации от старых версий заключается в использовании крупнокалиберного пулемета «Утёс» (12,7-мм), либо КПВТ (14,5 мм) вместо 30-миллиметровой пушки 2А72 в качестве основного орудия. И как отмечает Коваленко, дело вовсе не в том, что новая комплектация лучше подходит для использования на фронте (скорее - наоборот), а в банальной неспособности российского ВПК обеспечить поставку нужного количества 30-миллиметровых пушек.
- Арзамасский машиностроительный завод клепает [один] БТР в месяц. Больше, чем Тульский машиностроительный завод может себе позволить произвести 2А72, как бы это парадоксально не звучало, - отмечает аналитик.