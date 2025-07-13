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Убийство полковника СБУ Воронича: названы исполнители

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  • 13.07.2025, 12:19
  • 5,926
Убийство полковника СБУ Воронича: названы исполнители

Ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны.

Нацполиция Украины установила исполнителей, которые убили полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции Украины.

Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков криминального анализа, было установлено, причастных к совершению преступления - ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны.

Фигуранты, выполняя задание вражеской спецслужбы, получили информацию о месте нахождения тайника с оружием, с помощью которого и совершили это дерзкое убийство. После совершенного злоумышленники пытались «залечь на дно», однако благодаря совместной работе полиции и СБУ, было установлено их место нахождения.

Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, поэтому были ликвидированы.

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