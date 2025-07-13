Премьер Румынии стал звездой Сети 1 13.07.2025, 16:43

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Илие Боложан

Политик убрал зал после съезда партии.

Румынские СМИ распространяют видео, на котором премьер-министр страны Илие Боложан и его однопартийцы убирают зал после съезда партии, который состоялся в субботу, 12 июля, во Дворце Парламента.

Об этом пишет Digi24.

На кадрах видно, как лидер проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющий обязанности президента, а также его коллеги самостоятельно собирают мусор: пластиковые бутылки, бумаги и другие остатки мероприятия.

Один из участников держал большой мешок, в который другие складывали собранное. Некоторые члены партии расставляли стулья по местам.

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