закрыть
13 июля 2025, воскресенье, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Румынии стал звездой Сети

1
  • 13.07.2025, 16:43
  • 1,090
Премьер Румынии стал звездой Сети
Илие Боложан

Политик убрал зал после съезда партии.

Румынские СМИ распространяют видео, на котором премьер-министр страны Илие Боложан и его однопартийцы убирают зал после съезда партии, который состоялся в субботу, 12 июля, во Дворце Парламента.

Об этом пишет Digi24.

На кадрах видно, как лидер проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющий обязанности президента, а также его коллеги самостоятельно собирают мусор: пластиковые бутылки, бумаги и другие остатки мероприятия.

Один из участников держал большой мешок, в который другие складывали собранное. Некоторые члены партии расставляли стулья по местам.

@gazetadesudoficial #foryou #fyp #contentcreator #creatorinsights #bolojan #bolojanpresedintepnl #pnl ♬ original sound - gazetadesudoficial

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников