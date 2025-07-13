Зеленский заявил о новых операциях на территории РФ 1 13.07.2025, 20:40

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Украина будет отвечать на удары РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье, 13 июля, совещание с военными и министром обороны Рустемом Умеровым. Президент подчеркнул, что Россия отстает от своего плана по наступательным действиям этим летом и пообещал отвечать асимметрично на каждый удар по украинцам, пишет «Зеркало недели. Украина».

«Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне. Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — отметил Зеленский во время совещания.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на ключевых направлениях обороны — в приграничье Сумской области, Харьковской области, в Запорожской области, на покровском и новопавловском направлениях.

По словам Зеленского, продолжается подготовка к визиту в Украину генерала Келлога и работа с партнерами по поставкам оружия. Он отметил, что на сегодня 40% вооружения изготавливается в Украине и этот процент необходимо наращивать.

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