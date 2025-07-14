Байден назвал Трампа «лжецом» 14.07.2025, 10:23

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Джо Байден

Фото: Getty images

Экс-президент США прокомментировал помилования в конце своего срока.

Бывший президент США Джо Байден заявил, что он устно предоставлял все помилования и смягчение наказания, изданные в конце своего срока. Он назвал президента Дональда Трампа и других республиканцев «лжецами».

В интервью The New York Times он подчеркнул, что он принимал все решения. Он объяснил, что попросил своих сотрудников использовать автоматическую ручку, которая воспроизводит его подпись на ордерах о помиловании, поскольку «речь идет об очень многих людях».

Это было первое интервью Байдена о параллельных расследованиях, начатых Белым домом, Министерством юстиции и Конгрессом, о серии решений о помиловании, принятых экс-президентом в последние недели его пребывания в должности.

Как пишет издание, республиканцы в Конгрессе требовали допросов под присягой с бывшими помощниками Байдена, что побудило их нанять собственных адвокатов. Сообщается, что некоторые адвокаты предупреждали своих клиентов не говорить публично и об опасности показаний, поскольку Министерство юстиции может быть готово предъявить обвинения в лжесвидетельстве из-за любого несоответствия, каким бы незначительным оно ни было.

20 января Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи.

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