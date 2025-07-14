Украина ударом HIMARS обезглавила элитную 155‑ю бригаду морпехов 10 14.07.2025, 12:53

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Ликвидированы шесть офицеров.

По меньшей мере шесть высокопоставленных офицеров 155‑й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота погибли 2 июля в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS по частному дому в Коренево Курской области, где располагался пункт временной дислокации российских военных. Подсчет провела «Новая газета Европа» на основе открытых источников.

Изначально Минобороны подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) РФ по береговым войскам и артиллерии генерал-майора Михаила Гудкова. В ведомстве рассказали, что это произошло 2 июля на границе Курской области с Украиной. Путин второй раз наградил военного медалью «Золотая Звезда» — уже посмертно. Таким образом Гудков стал первым в истории дважды Героем России. Назначая генерала на должность замглавкома ВМФ в марте, Путин говорил, что тот будет командовать всей морской пехотой флота, а также ракетными и артиллерийскими береговыми войсками. Президент называл 155-ю бригаду одной из лучших в Вооруженных силах России.

Подразделение дислоцируется в Приморском крае. Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что вместе с Гудковым погиб «его верный товарищ» подполковник Нариман Шихалиев, служивший по контракту в морской пехоте с начала войны. Офицера похоронили в Дербенте 5 июля. Администрация одного из районов Чувашии сообщила 11 июля о прощании с полковником 155-й бригады Сергеем Ильиным, о чем написало «РИА Новости». В тот же день власти Барнаула опубликовали некролог капитану второго ранга Александру Шипунову. Еще один убитый офицер — начальник штаба бригады полковник Леонид Башкардин из Курска. О нем сообщила организация ветеранов «Боевое братство». А 7 июля в телеграм-канале Ботлихского района Дагестана появился пост о гибели в Курском приграничье помощника Башкардина майора Шамиля Муртазалиева.

По данным паблика «Пепел Курск», всего в результате удара ВСУ по полевому штабу в Коренево погибли 12 российских военных. В некрологе ветеранской организации «Тайфун» говорилось, что в «передовой пункт управления» прилетели четыре ракеты, и помимо Гудкова, были убиты как минимум 10 человек, многие из которых были старшими офицерами: новый командир бригады, его заместители, командиры батальонов и руководители служб. Источник «Коммерсанта» утверждал, что огневой налет произошел во время построения личного состава.

155-я бригада участвовала во вторжении с самого начала. По данным украинской военной разведки, морпехи подразделения причастны к убийствам мирных жителей в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области, а также расстрелам военнопленных. В августе 2024-го военные бригады опубликовали видео с насаженной на кол головой украинского бойца.

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