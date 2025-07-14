США предлагают взять в аренду спорный коридор между Арменией и Азербайджаном 1 14.07.2025, 17:34

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Для ускорения переговорного процесса между странами.

США предложили взять под управление транспортный коридор между Арменией и Азербайджаном, чтобы стимулировать переговоры о мире между двумя кавказскими странами. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак на брифинге в пятницу (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя в марте Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения, Баку требует дополнительных условий, включая поправки в конституцию Армении, чтобы исключить упоминания азербайджанских территорий.

Основным камнем преткновения остается так называемый Зангезурский коридор — участок длиной 32 км, который соединит основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Армения отвергает термин «Зангезурский коридор», считая его ирредентистским и опасаясь за свой суверенитет.

Азербайджан настаивает, чтобы коридор не находился под полным контролем Армении, а Ереван категорически против передачи управления третьей стороне.

Баррак отметил, что США готовы взять коридор в аренду на 100 лет и обеспечить совместное пользование, выступая нейтральным гарантом безопасности.

Идея была впервые предложена Турцией, которая призывает Баку подписать соглашение, учитывая изменения региональной ситуации, включая ослабление влияния Ирана.

Отмечается, что план управления коридором через частную американскую компанию основан на предложениях ЕС и международном опыте мониторинга конфликтных зон.

Лидеры Армении и Азербайджана должны встретиться в Дубае в конце июля для продолжения переговоров. Турция также рассматривает мирный процесс как важный элемент своего транспортного коридора в Центральную Азию и планирует участвовать в инфраструктурных проектах в регионе.

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