NI: Какие дроны использует Украина в борьбе с Россией 14.07.2025, 17:45

Новые беспилотники стали важным элементом обороны.

С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Киев активно внедряет дроны в свою военную стратегию — для разведки, ПВО и ударных операций. После ограничений на импорт китайских коммерческих дронов Украина переключилась на массовое производство собственных аналогов, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Вот пять основных украинских беспилотников, широко применяемых на фронте:

Sting — это перехватчик, созданный для уничтожения российских дронов-камикадзе «Ланцет» и «Шахед». Разгоняясь до 160 км/ч, Sting отличается высокой маневренностью и точностью, с успехом перехватывая около 90% атак.

Аналоги DJI Mavic — когда Китай ограничил поставки Mavic, Украина выпустила свои дроны схожего размера и возможностей, но с улучшенной защитой от электронного воздействия. Эти компактные разведчики с 30-кратным оптическим зумом используются для наблюдения и корректировки артиллерии.

Spectator M-1 — тактический разведывательный беспилотник с дальностью до 200 км и временем полета свыше 3 часов. Благодаря шифрованной связи и малозаметности, он передает данные в режиме реального времени, оставаясь незамеченным радарами противника.

Dragon — ударный дрон, оснащенный термитной зажигательной боевой частью, разрушает легкую технику и укрепления. Создается волонтерами и финансируется краудфандингом, успешно нарушая логистику врага.

REBOFF — уникальный дрон, управляемый через оптоволоконный кабель, что делает его неуязвимым для российской радиопомехи. Он точно доставляет взрывчатку в сложных условиях электронной борьбы.

Эти дроны стали важным элементом обороны Украины, позволяя эффективно противостоять более мощному противнику.

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