Во сколько обойдутся авиабилеты из Минска в Стамбул, Тбилиси и Дубай? 14.07.2025, 20:37

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Обзор цен.

У белорусов за последние годы заметно сократилось количество вариантов, куда отправиться отдохнуть за пределами страны. Получить шенгенскую визу стало крайне тяжело, белорусские санатории стоят недешево, и места в них на это лето фактически раскуплены. При этом сейчас не так много вариантов, куда улететь отдохнуть из Минска, если речь идет не о России. «Зеркало» собрало варианты таких авиабилетов для тех, кто хочет провести недельный отпуск поближе к морю перед началом школьного года.

Мы сравнили стоимость билетов на прямые рейсы компании «Белавиа» из Минска на последнюю неделю лета — то есть 25−31 августа — для популярных туристических направлений на море или недалеко от него.

Дешевле всего в эти даты будет слетать в Турцию. Билет в Стамбул на 25 августа будет стоить 1 472,62 рубля, а обратно 30-го числа — почти 800. Всего дорога обойдется в 2272,37 рубля. Если же отправиться в этот город на день раньше или позже, то можно сэкономить 445 рублей, тогда стоимость перелетов — 1 827,37 рубля. Для сравнения: средняя зарплата в Беларуси в мае составила около 2281 рубля после уплаты налогов.

«Белавиа» летает сразу в несколько городов Грузии. Однако билетов на море в Батуми на наши даты или близкие к ним не нашлось. То же касается Кутаиси. А вот отправиться в Тбилиси будет стоить 2 606,7 рубля. Это стоимость туда и обратно. Если нет необходимости спешить к началу учебного года, то можно сдвинуть путешествие на несколько дней вперед. Полет туда 26 августа, а обратно 3 сентября обойдется в 1887,7 рубля.

Улететь в Дубай (ОАЭ) получится только в воскресенье, 24 августа. Полет туда-обратно в этом случае будет стоить 2 808,54 рубля. А вот если улететь 21 августа, а вернуться 29-го, то полет выйдет дешевле — 1 832,54 рубля.

Также можно отправиться в Баку. Полет в этот город из Минска 25 августа обойдется в 753,11 рубля, а обратно 31-го — в 995,35. Всего — 1 748,46 рубля. Это даже дешевле, чем в популярный Стамбул.

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