Германия запросила у США дальнобойные Typhon, способные достать до России 15.07.2025, 7:47

Глава Пентагона откликнулся на запрос положительно.

Германия хочет закупить у Соединенных Штатов Америки мобильные наземные пусковые установки Typhon, способные запускать ракеты с дальностью примерно 2000 километров.

Как передает n-tv, об этом во время визита в Вашингтон сообщил журналистам министр обороны страны Борис Писториус. Он отметил, что глава Пентагона Пит Хегсет откликнулся на этот запрос положительно. Теперь Вашингтон изучает, готов ли передать их Берлину.

Высокоточные ракеты в пределах до 2000 километров могут охватывать территорию Российской Федерации, однако Писториус уверяет, что эти установки будут использоваться только для сдерживания.

Установки Typhon

Мобильная ракетная система Typhon (официальное название - Mid-Range Capability, или MRC) - это современная наземная платформа, разработанная армией США для запуска ракет средней дальности.

Она способна использовать крылатые ракеты Tomahawk, имеющие дальность до 2000 километров, а также ракеты SM-6, которые могут поражать как воздушные, так и наземные цели на расстоянии примерно 500 километров.

Система базируется на шасси грузовика и включает пусковые установки, командный пункт и транспортно-зарядные машины. Благодаря мобильности ее можно быстро перебрасывать в любой регион, а ее дальность позволяет покрывать большую часть территории противника без вхождения в зону действия вражеских систем ПВО.

Система Typhon уже развернута на Филиппинах, а в 2026 году планируется ее размещение в Европе - в рамках усиления оборонной группировки НАТО.

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