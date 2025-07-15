закрыть
15 июля 2025, вторник, 13:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BBC: Ученые могут раскрыть секреты старения

1
  • 15.07.2025, 12:59
BBC: Ученые могут раскрыть секреты старения

В Великобритании завершено крупнейшее в мире исследование человеческого организма.

Проект UK Biobank завершил амбициозную фазу: отсканировано 100 000 добровольцев — крупнейшее в истории медицинское изображение человеческих органов. Исследование длилось 11 лет и теперь позволяет ученым детально изучать старение и предвестники болезней, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

С помощью МРТ, рентгена и УЗИ были получены миллиарды изображений мозга, сердца и других органов. Эти данные обезличены и доступны международным исследователям по минимальной плате для анализа и выявления ранних признаков болезней, таких как рак, деменция и болезни сердца.

«Теперь мы можем выявлять болезни на самых ранних стадиях и начинать лечение до появления симптомов», — говорит профессор Наоми Аллен, главный научный сотрудник UK Biobank.

Последним участником стал Стив, пенсионер, который решил внести вклад в науку после того, как его мать заболела деменцией.

UK Biobank был запущен в 2003 году и включает данные от 500 000 человек среднего возраста. Они предоставили генетический материал, прошли тесты и регулярно заполняли опросники о здоровье.

Современные ИИ-технологии позволяют анализировать эти изображения за минуты, а не за годы. Проект финансируют британские госструктуры, благотворительные фонды и частные инвесторы, включая инициативу американского медиамагната Марка Цукерберга.

UK Biobank уже вдохновил почти 17 000 научных публикаций, и их число продолжает расти.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственный шанс для Запада
Единственный шанс для Запада Денис Прокопенко
Путину пришлось оправдываться
Путину пришлось оправдываться Аркадий Дубнов
Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц