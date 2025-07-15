BBC: Ученые могут раскрыть секреты старения 1 15.07.2025, 12:59

В Великобритании завершено крупнейшее в мире исследование человеческого организма.

Проект UK Biobank завершил амбициозную фазу: отсканировано 100 000 добровольцев — крупнейшее в истории медицинское изображение человеческих органов. Исследование длилось 11 лет и теперь позволяет ученым детально изучать старение и предвестники болезней, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

С помощью МРТ, рентгена и УЗИ были получены миллиарды изображений мозга, сердца и других органов. Эти данные обезличены и доступны международным исследователям по минимальной плате для анализа и выявления ранних признаков болезней, таких как рак, деменция и болезни сердца.

«Теперь мы можем выявлять болезни на самых ранних стадиях и начинать лечение до появления симптомов», — говорит профессор Наоми Аллен, главный научный сотрудник UK Biobank.

Последним участником стал Стив, пенсионер, который решил внести вклад в науку после того, как его мать заболела деменцией.

UK Biobank был запущен в 2003 году и включает данные от 500 000 человек среднего возраста. Они предоставили генетический материал, прошли тесты и регулярно заполняли опросники о здоровье.

Современные ИИ-технологии позволяют анализировать эти изображения за минуты, а не за годы. Проект финансируют британские госструктуры, благотворительные фонды и частные инвесторы, включая инициативу американского медиамагната Марка Цукерберга.

UK Biobank уже вдохновил почти 17 000 научных публикаций, и их число продолжает расти.

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