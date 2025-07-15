Ученые: У близких друзей есть ментальная связь 15.07.2025, 14:53

Синхронизируются мысли и работа мозга.

Близкие друзья не только думают сходным образом, но и демонстрируют синхронную работу мозга. К такому выводу пришла группа ученых из Шанхайского университета международных исследований. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience (JNeuro).

В эксперименте участвовали 175 человек, 47 из них прошли нейровизуализацию — метод диагностики, позволяющий получить изображения структуры и активности мозга. Он используется для изучения психических состояний, эмоций, когнитивных процессов и нейропатологий.

На втором этапе исследования добровольцам показывали рекламу и просили оценить привлекательность объявлений и продукции. Оказалось, что близкие друзья чаще давали схожие оценки, в то время как мнения незнакомых людей значительно различались. Более того, чем крепче была дружба, тем сильнее совпадали реакции на одни и те же стимулы.

Сканирование мозга показало, что у друзей синхронно активировались участки, отвечающие за восприятие предметов, внимание, память, социальную оценку и систему вознаграждения. Другими словами, мозг друзей реагировал на рекламу и продукты почти одинаково.

Исследование представляет собой научное объяснение тому, что часто называют «ментальной связью». В повседневной жизни люди иногда замечают, что близкий человек может «читать их мысли» и предугадывать реакции. Такое явление кажется чем-то почти мистическим, однако на самом деле речь идет о реальных, измеримых нейронных процессах.

Авторы отмечают, что по активности мозга одного человека можно было с высокой точностью предсказать не только его собственные намерения, но и поведение его друга — например, готовность купить тот или иной товар. По мнению исследователей, такие результаты подчеркивают, насколько сильно близкие отношения формируют общее восприятие мира и влияют на выбор. Новые данные могут быть применены в маркетинге, поведенческих науках и нейропсихологии.

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