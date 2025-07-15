Тайвань готовится воевать с Китаем под землей 15.07.2025, 16:51

Метро Тайбэя насчитывает 135 станций и 150 км путей.

Во время крупнейших ежегодных учений вооруженные силы Тайваня впервые задействовали метро Тайбэя для перемещения войск и снабжения в условиях гипотетического вторжения со стороны Китая, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Подземные линии рассматриваются как защищенная инфраструктура, способная обеспечить мобильность в условиях воздушных ударов по наземным объектам.

Военные полицейские и подразделения логистического командования армии провели тренировку между станциями, когда метро было закрыто для пассажиров. Солдаты использовали стандартные вагоны и спецплатформы для перемещения оборудования, включая переносные зенитные комплексы Stinger, пулеметы и противотанковые ракеты.

Учения демонстрируют способность армии использовать городскую инфраструктуру совместно с гражданскими структурами в условиях боевых действий. Около 100 военнослужащих вышли из метро и продолжили тренировку на улицах города.

Метро Тайбэя насчитывает 135 станций и 150 км путей, большая часть которых проходит под землей. В случае конфликта это дает преимущество — скрытность передвижения, защита от воздушных ударов и возможность устраивать засады.

Однако эксперты предупреждают: использование метро может поставить под угрозу жизни мирных жителей, если оно станет целью ударов армии Китая. Несмотря на риски, этот шаг показывает стремление Тайваня повысить общую устойчивость общества перед возможной агрессией.

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