Сколько пива можно ввозить в Беларусь из-за границы? 15.07.2025, 17:13

Рассказала таможня.

Государственный таможенный комитет рассказал об особенностях ввоза из-за границы безалкогольного и алкогольного пива.

В ведомстве отметили, что алкогольной продукцией считается напиток с содержанием спирта свыше 0,5%. Если спирта не более 0,5% – речь идет о безалкогольном напитке. Такая классификация предусмотрена нормами ЕАЭС.

Исходя из этого, алкогольное пиво белорусы могут ввозить следующим образом:

- до 3 литров – без уплаты таможенных пошлин;

- от 3 до 5 литров – 10 евро за каждый литр свыше нормы;

- более 5 литров физлицам ввозить нельзя.

Что касается безалкогольного пива, к этой категории относятся:

- пиво солодовое с пониженным содержанием спирта до 0,5% и меньше;

- имбирное или травяное пиво, концентрация спирта в которых не превышает 0,5%;

- пивные смеси (например, с лимонадом), если спирта меньше 0,5%.

На ввоз таких напитков, как отметили в ГТК, нет ограничений. Однако если таможенники обнаружат у физлица большое количество безалкогольного пива, то могут возникнуть вопросы в части перемещения коммерческой партии.

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