Сколько пива можно ввозить в Беларусь из-за границы?
- 15.07.2025, 17:13
Рассказала таможня.
Государственный таможенный комитет рассказал об особенностях ввоза из-за границы безалкогольного и алкогольного пива.
В ведомстве отметили, что алкогольной продукцией считается напиток с содержанием спирта свыше 0,5%. Если спирта не более 0,5% – речь идет о безалкогольном напитке. Такая классификация предусмотрена нормами ЕАЭС.
Исходя из этого, алкогольное пиво белорусы могут ввозить следующим образом:
- до 3 литров – без уплаты таможенных пошлин;
- от 3 до 5 литров – 10 евро за каждый литр свыше нормы;
- более 5 литров физлицам ввозить нельзя.
Что касается безалкогольного пива, к этой категории относятся:
- пиво солодовое с пониженным содержанием спирта до 0,5% и меньше;
- имбирное или травяное пиво, концентрация спирта в которых не превышает 0,5%;
- пивные смеси (например, с лимонадом), если спирта меньше 0,5%.
На ввоз таких напитков, как отметили в ГТК, нет ограничений. Однако если таможенники обнаружат у физлица большое количество безалкогольного пива, то могут возникнуть вопросы в части перемещения коммерческой партии.