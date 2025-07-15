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Почему Россия признала «Талибан»

  • 15.07.2025, 17:41
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Почему Россия признала «Талибан»

Теперь над посольством Афганистана в Москве развивается бело-черный флаг.

На фоне растущей нестабильности в регионе Россия официально признала власть талибов в Афганистане, сделав ставку на прагматизм, а не идеологию. После вывода контингента США в 2021 году Москва активно заполняет образовавшийся вакуум влияния, рассчитывая усилить свои позиции в Центральной и Южной Азии, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Признание стало логичным продолжением многолетнего диалога — еще в апреле Россия исключила движение «Талибан» из списка террористических организаций. Теперь над посольством Афганистана в Москве развивается бело-черный флаг Исламского Эмирата.

Ключевой мотив — безопасность. В отличие от ИГИЛ и «Аль-Каиды», талибы не совершали атак против России. Основная угроза для Москвы — активность группировки ИГИЛ-Хорасан, особенно среди мигрантов из Таджикистана. Именно уроженцы этой страны были причастны к теракту в Crocus City Hall в 2024 году.

Кроме того, Афганистан может стать транзитным узлом для торговли и энергетики между Россией, Центральной Азией, Пакистаном и Индийским океаном. Формализация отношений открывает доступ к инфраструктурным и экономическим проектам — от железных дорог до сельского хозяйства.

Критики обвиняют Россию в игнорировании прав женщин и поддержке авторитаризма.

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